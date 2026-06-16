В селах Пензенской области возведено шесть новых модульных медицинских объектов Медицина

Пенза, 16 июня 2026. PenzaNews. Шесть новых модульных медицинских объектов из 11-ти, установка которых запланирована на 2026 год, возведены в селах Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«В сельской местности продолжаем создавать современные условия для оказания населению первичной медико-санитарной помощи. В Лунинском, Колышлейском, Пензенском, Сосновоборском и Иссинском районах взамен существующих установлены шесть новых модульных медицинских объектов. На их базе открыты пять ФАПов и врачебная амбулатория. Медицинскую помощь рядом с домом будут получать 4,5 тыс. жителей», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувший понедельник, 15 июня.

Он напомнил, что всего в 2026 году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в регионе намечено открыть девять модульных ФАПов и две врачебные амбулатории.

«Оставшиеся пять быстровозводимых медицинских объектов должны быть установлены и сданы до 1 июля», — уточнил Олег Мельниченко.

По его словам, развивать здравоохранение помогает народная программа партии «Единая Россия».

«С 2021 года в 26 муниципальных районах Пензенской области обновлены 224 модульные конструкции, из них 31 врачебная амбулатория, 192 ФАПа и единственная в стране модульная участковая больница в Городищенском районе. В прошлом году за помощью в ФАПы пензенцы обратились 1,2 млн. раз. К слову, все чаще площадки используются для предварительной записи на прием к врачам-специалистам. В прошлом году этой возможностью воспользовалось 90% сельских жителей, тогда как в 2024-м — только 63%. Современная инфраструктура — важный фактор повышения качества медицинской помощи», — констатировал губернатор.