03:49:52 Четверг, 22 января
В селах Пензенской области в 2026 году планируется возвести 11 модульных медицинских объектов

14:08 | 21.01.2026 | Медицина

Пенза, 21 января 2026. PenzaNews. Одиннадцать модульных медицинских объектов — девять фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебные амбулатории — планируется возвести в селах Пензенской области в 2026 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава региона.

В селах Пензенской области в 2026 году планируется возвести 11 модульных медицинских объектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Две врачебные амбулатории появятся в селах Кижеватово Бессоновского района и Березовка Колышлейского района», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что девять ФАПов будет установлено в семи районах: Башмаковском — в селах Марат и Шереметьево, Иссинском — в селе Каменный Брод, Колышлейском — в Родниковском, Лунинском — в селе Казачья Пелетьма, Никольском — в селах Большое Пермиево и Нижний Шкафт, Пензенском — в Надеждино, Сосновоборском — в Сюзюмском.

В сообщении уточняется, что на эти цели будет направлено 104,9 млн. рублей.

«Всего с 2021 по 2025 годы благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в 26 муниципальных районах Пензенской области установлены взамен существующих 224 быстровозводимые модульных конструкции на общую сумму 1,3 млрд. рублей, из них 31 врачебная амбулатория, 192 фельдшерско-акушерских пункта и единственная в стране модульная участковая больница на территории Городищенского района», — сказано в тексте.


