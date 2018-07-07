Васильев объяснил, почему голосовал против поддержки законопроекта о пенсионной реформе Политика

Пенза, 7 июля 2018. PenzaNews. Глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пензенской области Александр Васильев объяснил, почему не поддержал проект федерального закона, предусматривающего повышение пенсионного возраста, в ходе заседания президиума регионального парламента в минувшую пятницу, 6 июля.

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По его мнению, все озвученные доводы о необходимости принятия мер по изменению пенсионной системы есть не что иное, как признание правительства РФ своей несостоятельности.

«Вместо того, чтобы заниматься увеличением бюджета для обеспечения социальных гарантий для своих граждан, предлагается повысить пенсионный возраст женщинам на восемь, а мужчинам на пять лет. В итоге многие попросту не доживут до пенсии», — заявил Александр Васильев.

Он также обратил внимание на то, что сторонники реформы, ссылаясь на данные о пенсионном возрасте в развитых странах, не учитывают уровень жизни, который в них выше, чем в России.

По словам Александра Васильева, пенсионная реформа в том виде, в каком она предлагается сейчас, повлечет массу негативных последствий, которые будут проявляться впоследствии не один десяток лет.

«Поэтому ЛДПР проголосовала против», — цитирует главу фракции пресс-служба реготделения партии.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в заседании президиума Законодательного собрания Пензенской области участвовали все 10 членов президиума: семь представителей партии «Единая Россия» — 63-летний Валерий Лидин, 70-летний Сергей Егоров, 50-летний Вячеслав Космачев, 65-летний Владимир Полукаров, 56-летний Вадим Боринштейн, 57-летний Вадим Супиков и 62-летний Василий Чернышов, а также 34-летний Георгий Камнев от КПРФ, 37-летний Александр Васильев от ЛДПР и 55-летний Валерий Плахута от «Справедливой России».

В повестке значилось три вопроса: о проекте федерального закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», о проекте федерального закона №466379-7 «О моратории на повышение возраста, достижение которого дает право на страховую пенсию по старости» и о проекте постановления «Об отзыве Законодательного собрания Пензенской области на проект федерального закона №489161-7». Последний был внесен Георгием Камневым и предусматривал, что региональный парламент не поддержит инициативу правительства РФ.

В итоге предложение о повышении пенсионного возраста одобрили депутаты от «Единой России», остальные высказались против.

По второму и третьему вопросам голоса распределились в обратном порядке: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» были «за», единороссы — «против».

Обсуждение пенсионной реформы и голосование проходили в закрытом режиме. По имеющейся информации, журналистов на мероприятие не приглашали. Прибывшего в Заксобрание по заданию редакции представителя независимого информагентства «PenzaNews» на заседание не пустили.