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Олег Денисов сообщил, что памятник Ленину оставят в сквере Дружбы как важную часть истории

17:40 | 25.06.2026 | Общество

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Пенза, 25 июня 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов сообщил, что памятник Ленину планируется оставить как важную часть истории в сквере Дружбы, территория которого будет благоустроена в 2027 году по результатам всероссийского онлайн-голосования.

Олег Денисов сообщил, что памятник Ленину оставят в сквере Дружбы как важную часть истории. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сквер стал лидером рейтингового голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Более 17 тыс. из 48 [тыс. проголосовавших жителей Пензы] выбрали именно его. В этом году переходим к проектированию. Обязательно нужно сохранить его душу: пешеходные зоны и здоровые деревья. Памятник Ленину оставим как важную часть истории. Планируем поставить современные малые архитектурные формы, оборудовать зоны для массовых мероприятий и занятий спортом», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» в четверг, 25 июня.

Он добавил, что власти города готовы учесть пожелания жителей.


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