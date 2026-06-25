Олег Мельниченко поддержал предложение о присвоении Александру Самокутяеву звания почетного гражданина Пензенской области посмертно Общество

Пенза, 25 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поддержал предложение участниц проекта «Серебряная Пенза» о присвоении летчику-космонавту, Герою России Александру Самокутяеву, скончавшемуся на 57-м году жизни, звания почетного гражданина региона посмертно.

Фото: Pgduma.ru

«Центральный парк культуры и отдыха имени Белинского, который называют изумрудным сокровищем Пензы, является местом притяжения жителей и гостей города всех возрастов — от малышей до их дедушек и бабушек. Пообщался с активными представителями старшего поколения – участниками проекта «Серебряная Пенза», которые часто проводят в парке занятия на свежем воздухе. Они выступили с предложением увековечить память безвременно ушедшего земляка, нашего первого космонавта Александра Михайловича Самокутяева, присвоив ему звание почетного гражданина Пензенской области. Поддержал эту инициативу, она будет внесена в Законодательное собрание региона», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в четверг, 25 июня.

Губернатор добавил, что имя Александра Самокутяева будет присвоено космическому залу пензенского планетария, при этом будет расширена экспозиция.

«Аэрокосмический музей «Спутник» готов предоставить новые экспонаты, среди которых — пульт управления космическим кораблем, командиром которого был Герой России полковник Самокутяев», — пояснил он.