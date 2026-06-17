Умер Александр Самокутяев Общество

Пенза, 17 июня 2026. PenzaNews. Депутат Госдумы РФ седьмого и восьмого созывов, летчик-космонавт, Герой России, почетный гражданин Пензы Александр Самокутяев скончался на 57-м году жизни.

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Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, временно исполняющий полномочия председателя пензенской гордумы Сергей Васянин и глава города Олег Денисов.

«Александр Михайлович Самокутяев много сделал для того, чтобы прославить наш Пензенский край и сделать лучше жизнь людей в родном регионе. Добрая и светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе, размещенном на сайте облправительства.

Место и время церемонии прощания с Александром Самокутяевым станут известны позднее.

Самокутяев Александр Михайлович родился в Пензе 13 марта 1970 года.

Во время учебы занимался в секции парашютного спорта. Окончил среднюю школу №56 города Пензы. Поступил в Пензенский политехнический институт, но через год прервал обучение, решив поступать в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил в 1992 году. В 1998–2000 годах учился в Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина.

В 2003 году получил положительное заключение Главной медицинской комиссии (допуск к специальным тренировкам), был зачислен в отряд космонавтов для прохождения общекосмической подготовки. В 2005 году сдал госэкзамены в ЦПК с оценкой «отлично», после чего ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». Занимался в составе группы специализации и совершенствования.

С декабря 2008 года по апрель 2010 года проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-23/24 в качестве бортинженера МКС и командира транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА».

С апреля 2010 года по апрель 2011 года готовился к космическому полету в составе основного экипажа МКС-27/28 в качестве командира ТПК «Союз ТМА» и бортинженера МКС.

С апреля по сентябрь 2011 года совершил свой первый космический полет в составе экипажа 27/28-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в качестве командира ТПК «Союз ТМА-21» и бортинженера МКС. Выполнил выход в открытый космос длительностью 6 часов 23 минуты. Продолжительность полета составила 164 суток.

С октября 2012 года по март 2014 года проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-39/40 в качестве командира ТПК «Союз ТМА-М» и бортинженера МКС.

С марта 2014 года готовился к космическому полету в составе основного экипажа МКС-41/42 в качестве командира ТПК «Союз ТМА-М» и бортинженера МКС.

С сентября 2014 года по март 2015 года совершил свой второй космический полет в составе экипажа 41/42-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в качестве командира ТПК «Союз ТМА-М» и бортинженера МКС. Выполнил выход в открытый космос продолжительностью 3 часа 41 минуту. Продолжительность полета составила 167 суток.

В 2012 году удостоен звания Героя России с вручением медали «Золотая Звезда» и почетного знака «Летчик-космонавт РФ».

Награжден медалями Минобороны РФ «За отличие в военной службе» I, II и III степеней, «За воинскую доблесть» II степени, медалью «За службу в ВВС», ведомственными наградами Роскосмоса.

Почетный гражданин города Пензы.

Указом президента РФ Владимира Путина от 15 февраля 2016 года №59 награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета. Вручение госнаграды состоялось в ходе торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля 10 марта 2016 года.

В апреле 2017 года межведомственная комиссия госкорпорации «Роскосмос» рекомендовала освободить Александра Самокутяева от должности инструктора-космонавта-испытателя – заместителя командира отряда космонавтов.

В 2020-2021 годах являлся депутатом Госдумы РФ седьмого созыва, членом комитета по обороне.

В сентябре 2021 года был избран депутатом Госдумы РФ восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №147, входил в состав комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Скончался 17 июня 2026 года.