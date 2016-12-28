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Пензенский общественник составил список значимых событий 2016 года

13:50 | 28.12.2016 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков составил список самых значимых, на его взгляд, событий в общественной жизни Пензенской области, произошедших в 2016 году.

Пензенский общественник составил список значимых событий 2016 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это повод вспомнить то, что было хорошего или не очень в уходящем году, а также шанс не повторять тех ошибок, которые остались в прошлом. Развернуто комментировать события не буду», — написал он на своей странице в Facebook, уточнив при этом, что события перечислены в хаотичном порядке.

Так, по мнению Олега Шарипкова, флешмоб у дома молодежи в честь годовщины со дня полета Гагарина в космос, когда участники выстроились в виде цифры «55», в которой пользователи Интернета усмотрели аббревиатуру «SS», «прославил Пензу на весь мир».

Кроме того, общественник обратил внимание на то, что в Пензе прервалась новейшая традиция проведения благотворительных спектаклей, при этом в Заречном подобное мероприятие в уходящем году все же состоялось.

В числе других значимых событий Олег Шарипков назвал первый конкурс на средства пензенского капитала местного сообщества, проведение фестиваля «Jazz May», двух конференций — по проблемам безнадзорных животных и разработчиков программного обеспечения «Secon», а также самого короткого в России — двухчасового — гражданского форума, организованного правительством региона.

«Региональные и местные власти больше не нуждаются в общении с блогерами. В 2016 году не было ни одной встречи властей с местными блогерами», — добавил исполнительный директор фонда «Гражданский Союз».

Он отметил, что два значимых события было связано с фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров», который, «не имея опыта проведения конкурсов и штата сотрудников», стал оператором президентских грантов и распределил 420 млн. рублей, а его глава Анна Кузнецова была назначена детским омбудсменом.

По словам Олега Шарипкова, 2016 год запомнится утратами — из жизни ушли руководитель реготделения Союза женщин России Анна Назарова, эколог, председатель пензенской организации «Международного зеленого креста» Владимир Панкратов, экс-губернатор Василий Бочкарев; а также переездом Юрия Кривова и Вячеслава Гладкова в Севастополь.

«Состоялся один из самых непрозрачных конкурсов для НКО. Организатором выступило правительство Пензенской области», — отметил автор списка значимых событий.

Он добавил, что в 2016 году был возрожден координационный совет НКО Пензенской области, начато строительство частного пансиона для молодых инвалидов «Дом Вероники», фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» стал международным, «Добрая Пенза» обрела зимнюю версию, а благодаря усилию горожан удалось прогнать с улиц мошенников, наживавшихся на благотворительности.

В числе других событий общественной жизни региона Олег Шарипков назвал попытку выселить центр «Питомец» из занимаемого помещения, рост популярности интеллектуальных турниров и непроведение книжной ярмарки.
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