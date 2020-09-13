Выборы губернатора Пензенской области завершены, начинается подсчет голосов Политика

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Голосование на выборах губернатора, а также на довыборах в Госдуму седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147 и в представительные органы муниципальных образований Пензенской области, завершено.

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Избирательные комиссии, которые работали в течение трех дней с 8.00 до 20.00, приступают к подсчету голосов. В дни досрочного голосования, 11 и 12 сентября, он не производился.

Согласно последним данным, которые есть пока лишь на 18.00, явка избирателей на выборах губернатора Пензенской области составила около 54%, на довыборах в Госдуму — почти 48%.

По предварительной информации, в списки избирателей на выборах губернатора были включены 1 млн. 52 тыс. 872 человека, на довыборах в Госдуму, которые проходили только на западе региона, — 539 тыс. 168 человек.

Вместе с тем, согласно законодательству, выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, так как порог ее не установлен.

На выборах губернатора Пензенской области избиратели могли проголосовать за одного из пяти кандидатов. Это Иван Белозерцев («Единая Россия»), Александр Васильев (ЛДПР), Анна Очкина («Справедливая Россия»), Петр Чугай (Партия пенсионеров) и Олег Шаляпин (КПРФ). Именно в таком — алфавитном — порядке фамилии кандидатов были расположены в избирательном бюллетене. Графы «Против всех» в нем не было.

Действующий глава региона проголосовал еще в первый день досрочного голосования, 11 сентября, на участке №67, который находится в здании центра культуры и досуга Пензы на улице Ленина.

Остальные претенденты на кресло губернатора сделали свой выбор в первой половине воскресенья. Все они голосовали в Пензе: Олег Шаляпин — на участке №211, расположенном в здании пензенской районной больницы; Анна Очкина — на участке №150 в лицее современных технологий управления №2; Александр Васильев — на участке №34 в гимназии «САН»; Петр Чугай — на участке №102 в школе №66.

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В бюллетене для голосования на дополнительных выборах в Госдуму седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147 значились сведения о шести зарегистрированных кандидатах. Это Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров), Кирилл Метальников («Гражданская платформа»), Александр Самокутяев («Справедливая Россия»), Вадим Сердовинцев (ЛДПР), Александр Трутнев (КПРФ) и Фатима Хугаева («Коммунисты России»). Графа «Против всех» в бюллетене также отсутствовала.

Кроме того, в 19 районах Пензенской области в течение трех дней проходили довыборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего должно быть замещено 46 мандатов.

Таким образом, в зависимости от места регистрации каждому пришедшему на участок избирателю выдавалось от одного до четырех бюллетеней для голосования.