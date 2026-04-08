Пензенская область в I квартале 2026 года отправила на экспорт сельхозпродукцию на 32 млн. долларов АПК

Пенза, 8 апреля 2026. PenzaNews. Сельхозпродукция на 32 млн. долларов отправлена из Пензенской области на экспорт в I квартале 2026 года, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Экспортные поставки сельхозпродукции [...] обсудили на заседании регионального правительства. Есть результаты за I квартал этого года — реализовали в другие страны продукцию на 32 млн. долларов. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Работаем в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max вечером в минувший вторник, 7 апреля.

Он отметил, что экономически выгоднее отправлять на экспорт не сырье, а продукты переработки.

«Поэтому нацелил работать в регионе над увеличением доли переработки продукции АПК в общем объеме сельхозпроизводства до 70%. Это стратегический показатель», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко также акцентировал внимание на том, что необходимо расширять географию поставок.

«Особенно это касается экспорта мяса индейки, по которому Пензенская область является безусловным лидером в стране. К 2030 году нарастим производство почти в 1,5 раза, соответственно, необходимы новые рынки сбыта», — констатировал он.

«Успех в торгово-экономическом сотрудничестве с другими государствами способствует устойчивости экономики нашего региона. Будем действовать!» — резюмировал руководитель субъекта федерации.