12:24:37 Среда, 8 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область в I квартале 2026 года отправила на экспорт сельхозпродукцию на 32 млн. долларов

11:04 | 08.04.2026 | АПК

Печать

Пенза, 8 апреля 2026. PenzaNews. Сельхозпродукция на 32 млн. долларов отправлена из Пензенской области на экспорт в I квартале 2026 года, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Экспортные поставки сельхозпродукции [...] обсудили на заседании регионального правительства. Есть результаты за I квартал этого года — реализовали в другие страны продукцию на 32 млн. долларов. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Работаем в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max вечером в минувший вторник, 7 апреля.

Он отметил, что экономически выгоднее отправлять на экспорт не сырье, а продукты переработки.

«Поэтому нацелил работать в регионе над увеличением доли переработки продукции АПК в общем объеме сельхозпроизводства до 70%. Это стратегический показатель», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко также акцентировал внимание на том, что необходимо расширять географию поставок.

«Особенно это касается экспорта мяса индейки, по которому Пензенская область является безусловным лидером в стране. К 2030 году нарастим производство почти в 1,5 раза, соответственно, необходимы новые рынки сбыта», — констатировал он.

«Успех в торгово-экономическом сотрудничестве с другими государствами способствует устойчивости экономики нашего региона. Будем действовать!» — резюмировал руководитель субъекта федерации.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама