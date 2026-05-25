Олег Мельниченко назвал атаку ВСУ на колледж в Старобельске очередным бесчеловечным преступлением киевского режима

Пенза, 25 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назвал атаку ВСУ на колледж в Старобельске очередным бесчеловечным преступлением киевского нацистского режима.

«24 и 25 мая объявлены в Луганской народной республике днями траура по ребятам, чьи юные жизни трагически оборвало очередное бесчеловечное преступление киевского нацистского режима. Нелюди массированно ударили ночью беспилотниками по учебному корпусу и общежитию старобельского профессионального колледжа. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте 14-18 лет. 21 человек погиб», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувшее воскресенье, 24 мая.

Олег Мельниченко добавил, десятки студентов получили ранения.

«Лидер нашей большой страны Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал, что укронацисты неспособны победить на поле боя, поэтому отыгрываются на тех, кто им ответить не может — на мирных жителях. Нет сомнений, что массированный ночной удар по колледжу, когда ребята спали, был целенаправленным», — констатировал пензенский губернатор.

Он подчеркнул, что «наша страна не станет молчать, когда губят наших детей».

«В ответ на жестокий террористический акт министерство обороны России нанесло мощный и точный удар по объектам базирования неонацистов: киевскому гестапо, объектам военного управления, а также оборонным предприятиям Киева. Вооруженные силы РФ применили новейшее высокоточное оружие — у украинской ПВО не было шансов предотвратить возмездие. Неонацисты не думают о том, что атаки на Россию приближают падение их преступного режима. Уверен, что новый фюрер Зеленский и его шайка, как когда-то гитлеровская клика, непременно получат свой аналог Нюрнбергского трибунала. Победа будет за нами!» — написал Олег Мельниченко.