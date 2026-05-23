В Пензе приступили к техническому переоснащению «Дома Мейерхольда»

Пенза, 23 мая 2026. PenzaNews. Работы по техническому переоснащению центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» стартовали в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

«В связи с началом технического переоснащения «Театр доктора Дапертутто» с 28 мая временно переедет на большую сцену пензенского областного театра «Кукольный дом», — сказано в тексте.

Как пояснил врио министра культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков, в камерном зале «Дома Мейерхольда» будет полностью заменено световое и звуковое оборудование, появятся новые технические решения, которые позволят актерам реализовывать различные творческие задумки.

«Согласно разработанному проекту технического переоснащения, те изменения, которые здесь произойдут, позволят нам следующие несколько десятилетий работать на перспективу и радовать пензенского зрителя», — сказал он.

В свою очередь врио художественного руководителя «Театра доктора Дапертутто» Валерий Малышев обратил внимание на то, что зрительный зал будет передвижным.

«В любой момент мы сможем переставить его, создать амфитеатр, это будет мобильная сцена. Также появится экран, с помощью проектора можно будет показывать фильмы», — отметил он.

Как уточнил директор центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» Сергей Никишин, новый сезон планируется открыть в обновленном зале.