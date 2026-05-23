14:18:22 Суббота, 23 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области с начала года борт санавиации совершил 17 вылетов

10:12 | 23.05.2026 | Медицина

Печать

Пенза, 23 мая 2026. PenzaNews. Борт санитарной авиации пензенской областной станции скорой медицинской помощи совершил 17 вылетов с начала 2026 года, помощь получили 18 пациентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

В Пензенской области с начала года борт санавиации совершил 17 вылетов

Фото: Health.pnzreg.ru

«В пятницу, 22 мая, под контролем врача анестезиолога-реаниматолога пензенской областной станции скорой медицинской помощи Евгения Архангородского было проведено две экстренные медицинские эвакуации пациентов. Первый пациент был оперативно доставлен из кузнецкой центральной районной больницы в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко. Вслед за этим специалисты эвакуировали второго пациента из каменской центральной районной больницы имени Г.М. Савельевой, успешно передав его врачам клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что оба пациента оказались в руках областных специалистов в кратчайшие сроки.


Читайте также
На трассе в Лунинском районе автомобиль сбил пешехода Несовершеннолетний велосипедист госпитализирован после ДТП в Тамале
В Кузнецке водитель электровелосипеда пострадал в ДТП с легковушкой В Пензе водитель «Haval» сбил ребенка
Мотоциклистка пострадала в ДТП с легковушкой на улице Кижеватова в Пензе В Пензе росгвардейцы задержали женщину, ударившую посетительницу бара бутылкой по голове
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама