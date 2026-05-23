В Пензенской области с начала года борт санавиации совершил 17 вылетов Медицина

Пенза, 23 мая 2026. PenzaNews. Борт санитарной авиации пензенской областной станции скорой медицинской помощи совершил 17 вылетов с начала 2026 года, помощь получили 18 пациентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

Фото: Health.pnzreg.ru

«В пятницу, 22 мая, под контролем врача анестезиолога-реаниматолога пензенской областной станции скорой медицинской помощи Евгения Архангородского было проведено две экстренные медицинские эвакуации пациентов. Первый пациент был оперативно доставлен из кузнецкой центральной районной больницы в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко. Вслед за этим специалисты эвакуировали второго пациента из каменской центральной районной больницы имени Г.М. Савельевой, успешно передав его врачам клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что оба пациента оказались в руках областных специалистов в кратчайшие сроки.