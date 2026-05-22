Полиция раскрыла схему взлома аккаунтов жителей Пензенской области на маркетплейсах и оформления на них рассрочек Криминал

Пенза, 22 мая 2026. PenzaNews. Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность 20-летнего жителя Рязанской области, который подозревается во взломе аккаунтов жителей региона на маркетплейсах и оформлении на них рассрочек.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Молодой человек попал в поле зрения пензенской полиции после того, как местные жители стали обращаться с заявлениями о несанкционированном списании денежных средств с их карт. Предварительно установлено, что подозреваемый в теневом сегменте сети интернет приобрел SIM-карты, прежние владельцы которых – жители Пензенской области прекратили ими пользоваться, не отвязав от различных онлайн-сервисов. Далее, используя привязанные к этим SIM-картам абонентские номера, он осуществлял неправомерный доступ к аккаунтам их прошлых собственников на маркетплейсах и через них заказывал в рассрочку дорогостоящие товары. Ежемесячные платежи списывались с банковских счетов хозяев онлайн-кабинетов», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В нем добавляется, что товары, незаконно приобретенные за чужой счет, мужчина дистанционно продавал третьим лицам по низкой цене, размещая соответствующие объявления в мессенджере и отправляя покупателям QR-коды для получения товаров в пунктах выдачи заказов.

«Когда лимит рассрочек на владельцев взломанных учетных записей заканчивался, он сбывал использованные для входа в их профили абонентские номера в теневом сегменте сети интернет. Так, злоумышленник, воспользовавшись учктной записью жителя Лунинского района на маркетплейсе, оформил на него рассрочку на приобретение дорогостоящего смартфона, который затем благополучно продал», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что на данный момент установлена причастность подозреваемого к совершению трех таких преступлений, причиненный потерпевшим ущерб составляет примерно 150 тыс. рублей.

Из сообщения следует, что еще одним криминальным источником дохода злоумышленника было создание фейковых аккаунтов в различных мессенджерах, которые он также реализовывал в интернете.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий пензенские полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, после чего задержали его по месту проживания в городе Рязани. При обыске, проведенном в квартире злоумышленника, оперативники обнаружили и изъяли семь мобильных телефонов, около 100 SIM-карт, компьютерную технику и банковские карты», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

«Также он будет привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 [«Неправомерный доступ к компьютерной информации»] и ч. 1 ст. 274.4 УК РФ [«Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации»]. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в пресс-релизе.