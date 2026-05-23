Туристский поезд по маршруту «Москва – Пенза – Рязань — Москва» отправится в первый рейс 4 сентября

09:01 | 23.05.2026 | Культура

Пенза, 23 мая 2026. PenzaNews. Туристский поезд «Вдохновение эпох» по маршруту «Москва – Пенза – Рязань — Москва» отправится в первый рейс 4 сентября 2026 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

«Пассажирам поезда «Вдохновение эпох» предлагается уникальное путешествие по местам, которые вдохновляли русских поэтов Михаила Лермонтова и Сергея Есенина», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что туристы смогут погрузиться в атмосферу мест, где поэты провели свое детство и юность, посетить музеи-заповедники в селах Лермонтово и Константиново.

«Участников тура ждет насыщенная программа на пензенской земле: путевая экскурсия по литературным местам по дороге в музей-заповедник «Тарханы», экскурсия «Кругом родные все места», посещение могилы поэта и церкви Михаила Архангела в центре села Лермонтово, обед в ресторане с блюдами по пензенским рецептам, обзорная экскурсия по Пензе «Добро пожаловать в Пензу!»: гости увидят набережную реки Суры, один из символов города — «Росток», а также познакомятся со старейшим в России драматическим театром», — уточняется в сообщении.

В тексте добавляется, что для путешественников подготовлены экскурсии по Рязани.


