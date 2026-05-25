В Колышлейском районе водителю «КамАЗа» вынесен приговор за ДТП, в котором пострадал мужчина Криминал

Пенза, 25 мая 2026. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года назначено 57-летнему жителю Городищенского района Пензенской области, который, управляя грузовиком «КамАЗ», нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«В суде установлено, что днем 17 декабря 2025 года подсудимый, управляя автомобилем марки «КамАЗ-336918» с прицепом, следовал по автомобильной дороге «Пенза — Балашов — Михайловка» по направлению в Пензу. Между 28 и 29 км автодороги в границах Колышлейского района в нарушение правил дорожного движения при совершении маневра обгона он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «МАЗ-6312» с прицепом, движущимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «МАЗ-6312» получил многочисленные телесные повреждения, его здоровью был причинен тяжкий вред», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что вину в совершении преступления водитель «КамАЗа» признал, он добровольно выплатил пострадавшему 100 тыс. рублей, еще 500 тыс. рублей будет взыскано в качестве компенсации морального вреда в соответствии с приговором суда.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в тексте.