23:03:06 Воскресенье, 24 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Родителям юных велосипедистов напомнили о необходимости разъяснить детям требования ПДД

11:05 | 24.05.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 24 мая 2026. PenzaNews. Представители управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области призвали родителей несовершеннолетних велосипедистов разъяснить своим детям требования ПДД.

Родителям юных велосипедистов напомнили о необходимости разъяснить детям требования ПДД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дети — это самая опасная категория велосипедистов. Беспечность и ненадлежащий контроль со стороны родителей могут привести к необратимым последствиям», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, что движение велосипедистов младше 14 лет по проезжей части запрещено.

«Движение велосипедистов от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам. Движение детей младше 7 лет возможно только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам», — добавляется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что среди наиболее распространенных нарушений ПДД велосипедистами — движение навстречу транспортным средствам и движение на велосипеде по пешеходному переходу.

«Переходя проезжую часть, нужно обязательно сойти с двухколесного транспортного средства и, соблюдая ПДД для пешеходов, перейти дорогу», — поясняется в нем.


Читайте также
На трассе в Лунинском районе автомобиль сбил пешехода Несовершеннолетний велосипедист госпитализирован после ДТП в Тамале
В Кузнецке водитель электровелосипеда пострадал в ДТП с легковушкой В Пензе водитель «Haval» сбил ребенка
Мотоциклистка пострадала в ДТП с легковушкой на улице Кижеватова в Пензе В Пензе росгвардейцы задержали женщину, ударившую посетительницу бара бутылкой по голове
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама