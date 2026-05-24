Родителям юных велосипедистов напомнили о необходимости разъяснить детям требования ПДД

Пенза, 24 мая 2026. PenzaNews. Представители управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области призвали родителей несовершеннолетних велосипедистов разъяснить своим детям требования ПДД.

«Дети — это самая опасная категория велосипедистов. Беспечность и ненадлежащий контроль со стороны родителей могут привести к необратимым последствиям», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, что движение велосипедистов младше 14 лет по проезжей части запрещено.

«Движение велосипедистов от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам. Движение детей младше 7 лет возможно только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам», — добавляется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что среди наиболее распространенных нарушений ПДД велосипедистами — движение навстречу транспортным средствам и движение на велосипеде по пешеходному переходу.

«Переходя проезжую часть, нужно обязательно сойти с двухколесного транспортного средства и, соблюдая ПДД для пешеходов, перейти дорогу», — поясняется в нем.