В Сердобске врач осуждена за смерть пациента

14:00 | 22.05.2026 | Криминал

Сердобск, 22 мая 2026. PenzaNews. Сердобский городской суд Пензенской области признал врача отделения медицинской профилактики центральной районной больницы имени А.И. Настина виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

«В апреле 2024 года в ГБУЗ «Сердобская ЦРБ имени А.И. Настина» был доставлен пациент с жалобами на боли в боку, одышку и повышенную температуру тела. Осужденная, являясь на тот момент врачом-инфекционистом, взяв на себя полномочия лечащего врача, осмотрела пациента, выставив клинический диагноз: «Внебольничная двусторонняя пневмония, среднетяжелое течение с осложнениями». Сделала назначения, в том числе назначила лекарственный препарат для медицинского применения внутримышечно, что явилось причиной развития абсцесса правой ягодичной области, приведшего к неблагоприятному исходу лечения у пациента. В результате действий и бездействия врача больной скончался от острого инфекционного эндокардита аортального клапана (в рамках сепсиса)», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что врач свою вину не признала.

«Суд признал ее виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, а также лишил права заниматься медицинской врачебной деятельностью сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в сообщении.


