Некоторые дороги в центре Пензы перекроют 28 мая из-за шествия по случаю Дня пограничника

16:26 | 25.05.2026 | Общество

Пенза, 25 мая 2026. PenzaNews. Временное ограничение движения по ряду дорог в центре Пензы предусмотрено в предстоящий четверг, 28 мая, в связи с шествием по случаю Дня пограничника. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

«Планируется временное ограничение движения автотранспортных средств по участкам автомобильных дорог 28 мая с 10.00 до 11.00: по улице Горького — на участке от улицы Володарского до улицы Кирова, по улице Бакунина — на участке от улицы Володарского до улицы Кирова, по улице Суворова — от улицы Володарского до улицы Чехова, по улице Московской — на участке от улицы Суворова до улицы Октябрьской, по улице Октябрьской — на участке от улицы Володарского до улицы Московской», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что также с 22.00 среды, 27 мая, до 11.00 следующего дня будет запрещена стоянка на улице Московской — от улицы Октябрьской до улицы Бакунина, на улице Октябрьской — от улицы Володарского до улицы Московской.


