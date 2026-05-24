Гидроавиаслет в Пензенской области объединил пилотов из России, Белоруссии, Казахстана и Китая Общество

Пенза, 24 мая 2026. PenzaNews. Международный гидроавиаслет «Крылья Спутника», который проходит в Пензенской области с 22 по 25 мая, объединил пилотов из разных регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Китая. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«В третий раз в регионе состоялся гидроавиаслет «Крылья Спутника», который проходит при поддержке правительства Пензенской области, Федерального агентства воздушного транспорта и Федерации авиации общего назначения России. Крылья — это символ свободы, движения вперед, победы мечты. Пензенский регион неразрывно связан с авиацией. В 1923 году в Пензе было создано общество друзей воздушного флота, затем открылась планерная школа, а в 1928 году появилась первая в СССР школа гражданской авиации. Среди ее выпускников — несколько Героев Советского Союза, в том числе Валентина Степановна Гризодубова, первая женщина – Герой СССР. Прошел век, но пензенцы по-прежнему влюблены в небо. Лучшее тому доказательство — популярность нашего гидроавиаслета, который в прошлом году обрел статус международного. Сейчас к нам вновь прибыли пилоты не только из других регионов России, но и из дружественных стран — Беларуси, Казахстана, Китая», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую субботу, 23 мая.

По его словам, уровень слета «можно назвать космическим».

Фото: Pnzreg.ru

«Гостями гидроавиаслета-2026 стали Герои России, космонавты Олег Иванович Скрипочка, Сергей Николаевич Рыжиков и Сергей Валерьевич Прокопьев», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко пожелал ярких впечатлений и хорошего настроения всем, кто уже побывал на гидроавиаслете «Крылья Спутника» или только планирует его посетить.