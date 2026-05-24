Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем славянской письменности и культуры Общество

Пенза, 24 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем славянской письменности и культуры.

«Этот праздник не просто дань уважения прошлому. Он напоминает нам о важных ценностях: силе слова, богатом наследии нашего языка, развитии образования и многовековой культуры, объединяющей народы нашей страны. Созданная более тысячи лет назад славянская азбука стала основой для просвещения, передачи накопленных знаний, трансляции идей и смыслов», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что наша святая обязанность — беречь и защищать духовные ценности, которые отстаивали предки.

«Убежден, что великое наследие Кирилла и Мефодия — славянская письменность и культура — будет служить многим поколениям после нас», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор пожелал жителям региона мира, согласия, благополучия и вдохновения для добрых дел и начинаний.