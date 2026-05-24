В Пензе 25 мая простятся с ветераном здравоохранения Герасимом Ардаковым Медицина

Пенза, 24 мая 2026. PenzaNews. Прощание с ветераном пензенского здравоохранения Герасимом Ардаковым, скончавшимся на 92-м году жизни, пройдет в центре культуры и досуга в предстоящий понедельник, 25 мая.

Как уточняется на сайте Минздрава Пензенской области, траурная церемония начнется в 10.00.

«В 11.00 начнется гражданская панихида, в 12.00 пройдет отпевание в Покровском архиерейском соборе», — добавляется в тексте.

В нем напоминается, что в начале своего трудового пути Герасим Ардаков работал окулистом в лунинской больнице, а в 1967 году был назначен главврачом больницы в Земетчино.

«С 1974 до 1984 годы Герасим Иванович Ардаков возглавлял больницу имени Н.Н. Бурденко. За 10 лет работы Герасима Ивановича на этом посту была построена поликлиника, организовано отделение гипербарической оксигенации, лаборатория контактной коррекции зрения, гематологическое и эндокринологическое отделения, иммунологическая лаборатория, внедрено более 300 новых методов обследования и лечения. Герасим Иванович большое внимание уделял профессиональной подготовке кадров, многое сделал для организации труда, помогал в становлении областного института усовершенствования врачей», — отмечается в некрологе.

В нем подчеркивается, что Герасим Ардаков внес большой вклад в научную и культурную жизнь Пензы, он был одним из создателей дома-музея Н.Н. Бурденко и инициаторов проведения научно-медицинской конференции «Бурденковские чтения».

«В 1984-2003 годах руководил больницей имени Н.А. Семашко (ныне — областная офтальмологическая больница). Герасим Иванович и здесь выступил инициатором создания еще одного медико-исторического музея, открывшегося в декабре 1991 года», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что Герасим Ардаков был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

«Медицинская общественность региона, его пациенты, коллеги, друзья, коллектив министерства здравоохранения Пензенской области выражают искренние соболезнования родным и близким Герасима Ивановича. Его труд и преданность профессии навсегда останутся в нашей памяти. Герасим Иванович был не только высококлассным специалистом, организатором здравоохранения, но и мудрым наставником для многих коллег. Светлая память Герасиму Ивановичу Ардакову», — говорится в некрологе, размещенном на сайте Минздрава региона.