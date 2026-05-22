Олег Мельниченко прокомментировал планы Пензенской области по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде

18:01 | 22.05.2026 | Общество

Пенза, 22 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе состоявшейся 22 мая 37-й внеочередной сессии Законодательного собрания прокомментировал планы региона по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде на участке доконвенционального уничтожения химоружия на территории Ахунского лесничества.

Фото: Pnzreg.ru

Он напомнил, что данный вопрос обсуждался в ходе прошедших на этой неделе дней Пензенской области в Совете Федерации.

«Это вот то, что связано с Леонидовкой, с Черным озером, и вот все то, что, скажем так, осложняет жизнь нашим гражданам, в том числе и в районе нашего главного резервуара питьевой воды, а именно — нашего водохранилища», — уточнил глава региона.

По словам Олега Мельниченко, в данном вопросе Пензенская область заручилась поддержкой верхней палаты российского парламента.

«Совет Федерации поддерживает включение Пензенской области [...] в те федеральные разделы программы «Генеральная уборка», которые позволят нам сократить экологический вред, который там накоплен в результате доконвенционального уничтожения химического оружия», — сказал губернатор.

Согласно информации, размещенной на сайте Минприроды России, участок доконвенционального уничтожения химического оружия на территориях Засурского-Леонидовского участкового лесничества и Пугачевского участкового лесничества Ахунского лесничества Пензенской области был включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) в сентябре 2021 года.

По состоянию на 4 мая 2026 года, в графе «Площадь территории/акватории, га/м» для данного объекта указано значение 21,22. Количество населения, проживающего на территории, окружающая среда на которой может быть подвержена негативному воздействию объекта, оценивается в 551,298 тыс. человек.


