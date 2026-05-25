Металлическая балка прошла сквозь машину в Пензенской области, водитель погиб Происшествия

Пенза, 25 мая 2026. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Сердобском районе Пензенской области, где металлическая балка ограждения прошла сквозь салон автомобиля «ВАЗ-2114».

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

«По предварительным данным, 24 мая 2026 года в 16.39 на 113 км автомобильной дороги «Тамбов — Пенза» — Колышлей — Сердобск — Беково» в границах Сердобского района водитель автомобиля «ВАЗ-2114» – молодой человек 2002 года рождения допустил наезд на препятствие (дорожное ограждение)», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

В нем уточняется, что водитель скончался на месте происшествия.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавляется в тексте.