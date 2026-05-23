Суд взыскал с УЖКХ Пензы компенсацию морального вреда после нападения безнадзорной собаки на ребенка Общество

Пенза, 23 мая 2026. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с городского управления ЖКХ компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей в пользу законного представителя ребенка, на которого напала безнадзорная собака. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

«Установлено, что в декабре 2025 года несовершеннолетний [...] был подвергнут нападению бездомной собаки, после чего обратился в ГБУЗ«Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова», где ему была оказана медицинская помощь», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что это событие оказало негативное влияние на ребенка, у него появились страх и тревога, ему были причинены нравственные страдания и физическая боль, после случившегося несовершеннолетний обращался к психологу образовательной организации, в которой он учится.

«Судом установлено, что организация проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных является обязанностью управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы, а факт нападения безнадзорной собаки на несовершеннолетнего [...] и причинения ему телесных повреждений свидетельствует о недостаточности принимаемых управлением жилищно-коммунального хозяйства Пензы мер в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соответственно, на него следует возложить обязанность по возмещению компенсации морального вреда несовершеннолетнему», — указано в сообщении.

В тексте добавляется, что решение суда пока не вступило в законную силу.