Пензенский губернатор потребовал от глав муниципальных образований начать подготовку к новому отопительному сезону ЖКХ

Пенза, 22 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил главам муниципальных образований начать подготовку к новому отопительному сезону.

Данный вопрос был поднят на состоявшемся 22 мая заседании регионального правительства, участники которого обсудили итоги прошедшего отопительного сезона.

«Достойная подготовка жилого фонда, объектов соцкультбыта, сетей и источников теплоснабжения позволила избежать ЧС техногенного характера. Конечно, возникали ситуации, связанные с резким ухудшением погодных условий, на которые мы оперативно реагировали. В муниципалитетах было сформировано 418 аварийно-восстановительных бригад численностью 1 тыс. 886 человек, обеспеченных спецтехникой в количестве 593 единицы. Весь сезон прошел в состоянии повышенной готовности», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс».

«Потребовал от глав муниципалитетов начать готовиться к новому отопительному периоду уже сейчас, уделяя особое внимание паспортам готовности», — добавил он.

Олег Мельниченко поручил врио министра ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаилу Панюхину наладить системную работу по приему отчетов от ответственных лиц в еженедельном режиме, а по мере приближения осени — в ежедневном.

«Подготовкой к отопительному сезону в каждом муниципалитете должен заниматься лично его руководитель», — подчеркнул губернатор.