В Кузнецке возбуждено дело по факту мошенничества с покупкой машины, у подозреваемого изъяты ружье, карабин и патроны

12:45 | 25.05.2026 | Криминал

Кузнецк, 25 мая 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено по факту хищения автомобиля «Mercedes-Benz» у 52-летнего жителя Кузнецка Пензенской области.

В Кузнецке возбуждено дело по факту мошенничества с покупкой машины, у подозреваемого изъяты ружье, карабин и патроны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Он рассказал, что намеревался продать свой автомобиль «Mercedes-Benz», о чем сообщил своему знакомому. Тот выразил желание приобрести данную иномарку и, оставив задаток в размере 100 тыс. рублей, пообещал выплатить остальную часть через несколько месяцев. Получив от владельца свидетельство о регистрации транспортного средства и один комплект ключей, он стал пользоваться машиной», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что впоследствии покупатель попросил продавца передать ему паспорт транспортного средства, второй комплект ключей и подписать необходимые документы, пообещав погасить долг позднее.

«Однако в дальнейшем мужчина так и не выполнил свою часть сделки, а вернуть легковушку отказался. В последующем «Mercedes» был продан другому лицу», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что оперативники провели по месту жительства подозреваемого в совершении мошенничества жителя Кузнецка 1974 года рождения обыск, в ходе которого были обнаружены незарегистрированные охотничье ружье, карабин и патроны.

«Подозреваемый свою вину признал и в содеянном раскаялся. Ущерб от его действий составил более 2 млн. рублей. В настоящее время транспортное средство изъято для дальнейшего возврата потерпевшему», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по результатам экспертизы будет принято решение о наличии оснований для возбуждения уголовного дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов.


