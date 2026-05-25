Пенза присоединилась к всероссийскому песенному марафону Культура

Пенза, 25 мая 2026. PenzaNews. Сводный хор, в состав которого вошли почти 600 человек, выступил у входа в здание филармонии в Пензе в рамках всероссийского песенного марафона «А песня в России на все времена» в День славянской письменности и культуры, 24 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Руководил сводным хором художественный руководитель и главный дирижер губернаторской симфонической капеллы, заслуженный артист Пензенской области Вячеслав Филиппенков», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что по традиции марафон открыл «Гимн в честь святых Кирилла и Мефодия» Петра Чайковского.

«В программе концерта прозвучали военные, патриотические и детские песни: «Пройдись по Пензенскому краю», «Я люблю тебя, Россия», «С чего начинается Родина», «Пусть всегда будет солнце», «Катюша», «Смуглянка» и другие», — отмечается в сообщении.