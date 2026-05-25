11:44:03 Понедельник, 25 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пенза присоединилась к всероссийскому песенному марафону

09:31 | 25.05.2026 | Культура

Печать

Пенза, 25 мая 2026. PenzaNews. Сводный хор, в состав которого вошли почти 600 человек, выступил у входа в здание филармонии в Пензе в рамках всероссийского песенного марафона «А песня в России на все времена» в День славянской письменности и культуры, 24 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

Пенза присоединилась к всероссийскому песенному марафону

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Руководил сводным хором художественный руководитель и главный дирижер губернаторской симфонической капеллы, заслуженный артист Пензенской области Вячеслав Филиппенков», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что по традиции марафон открыл «Гимн в честь святых Кирилла и Мефодия» Петра Чайковского.

«В программе концерта прозвучали военные, патриотические и детские песни: «Пройдись по Пензенскому краю», «Я люблю тебя, Россия», «С чего начинается Родина», «Пусть всегда будет солнце», «Катюша», «Смуглянка» и другие», — отмечается в сообщении.


Читайте также
На трассе в Лунинском районе автомобиль сбил пешехода Несовершеннолетний велосипедист госпитализирован после ДТП в Тамале
В Кузнецке водитель электровелосипеда пострадал в ДТП с легковушкой В Пензе водитель «Haval» сбил ребенка
Мотоциклистка пострадала в ДТП с легковушкой на улице Кижеватова в Пензе В Пензе росгвардейцы задержали женщину, ударившую посетительницу бара бутылкой по голове
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама