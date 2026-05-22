На строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Пензе требуется около 11 млрд. рублей

12:01 | 22.05.2026 | Медицина

Пенза, 22 мая 2026. PenzaNews. Строительство хирургического корпуса пензенского областного онкологического клинического диспансера оценивается в сумму около 11 млрд. рублей. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Zspo.ru

«Объект достаточно дорогостоящий. Это около 11 млрд. рублей. [...] Реализация этого проекта позволит нам проводить более 7,5 тыс. операций в год», — сказал глава региона в ходе 37-й внеочередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 22 мая.

Олег Мельниченко отметил, что хирургический корпус планируется оснастить современным оборудованием, которое позволит проводить малоинвазивные операции и вывести оказание медицинской помощи онкобольным на высокий уровень.

Он особо обратил внимание на то, что новый корпус онкодиспансера в Пензе будет задействован для выполнения операций как онкологического профиля, так и смежных.

«Территория под него готова на 100%. Участок выделен, на кадастре стоит. Все необходимые условия для технических присоединений имеются. То есть теперь только окончательное решение, строка федеральной программы, и мы можем выходить на стройплощадку, фактически начинать его строить», — подчеркнул губернатор.


