Мошенники выманили у жителя Пензы около 500 тыс. рублей

11:29 | 25.05.2026 | Криминал

Пенза, 25 мая 2026. PenzaNews. Житель Пензы 2001 года рождения лишился около 500 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонил злоумышленник, представившийся сотрудником телекоммуникационной компании, который предупредил о предстоящей блокировке номера из-за окончания срока действия договора на услуги связи и убедил продиктовать персональные данные для его продления.

«Вскоре последовал еще один звонок, на этот раз от неизвестного, назвавшегося сотрудником портала госуслуг. Он предупредил, что мошенники пытаются получить доступ к личному кабинету молодого человека, оформить на него кредит и похитить деньги. [...] Злоумышленник убедил заявителя самостоятельно оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет». Следуя инструкциям мошенника, молодой человек оформил кредит и перечислил 480 тыс. рублей на указанный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.


