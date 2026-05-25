В Пензенской области выпускникам разъяснили порядок действий при поступлении сигнала об опасности во время экзамена Образование

Пенза, 25 мая 2026. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области разработало алгоритм действий участников государственной итоговой аттестации в случае поступления сигнала о ракетной опасности или об угрозе атаки БПЛА, в период с 19 по 22 мая во всех задействованных при проведении экзаменов учреждениях проведены комплексные практические тренировки, в ходе которых выпускники 9 и 11 классов ознакомились с данными инструкциями. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В случае объявления тревоги участники экзамена под руководством организаторов будут организованно покидать аудитории, оставляя экзаменационные материалы на рабочих местах. Каждый этап — выход из аудитории и возвращение — будет зафиксирован. Участники экзамена будут сопровождаться в специально оборудованные безопасные места (убежища). После получения сигнала отбоя тревоги выпускники смогут вернуться в аудиторию и продолжить выполнение экзаменационной работы», — сказано в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что решение о продолжении экзамена или его досрочном завершении остается за самим участником.

«Для обеспечения равных условий время, проведенное в безопасном месте, будет добавлено к общей продолжительности экзамена. Новое время окончания будет официально объявлено. В случае принятия решения о досрочном завершении экзамена по уважительным причинам будет оформлена соответствующая документация», — поясняется в сообщении.