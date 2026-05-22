В Пензенской области прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту

16:30 | 22.05.2026 | Спорт

Пенза, 22 мая 2026. PenzaNews. Более 80 человек приняли участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, состоявшихся в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Программа состязаний включала две классические дисциплины, требующие предельной концентрации и скорости: преодоление 100-метровой полосы препятствий и подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что участники продемонстрировали отличную физическую подготовку и волю к победе.

«По итогам упорной борьбы места в общекомандном зачете распределились следующим образом: первое место заняла команда специального управления ФПС №22 (город Заречный), второе — команда 2-го пожарно-спасательного отряда, третье — команда 1-го пожарно-спасательного отряда. Победители и призеры в личном и командном зачетах были награждены грамотами, кубками и медалями», — сказано в сообщении.


