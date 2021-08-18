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В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о краже в особо крупном размере

12:38 | 18.08.2021 | Криминал

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Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя и его 51-летнего пособника, которым вменяется совершение кражи в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о краже в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия 37-житель Пензы, работая слесарем на одном из предприятий Железнодорожного района, имея свободный доступ к складу, в котором хранится металл, решил похить его. Для осуществления своих преступных действий пензенец привлек к совершению преступления 51-летнего коллегу-охранника, разрешившего за денежное вознаграждение проезд на территорию предприятия автотранспорта для погрузки похищенного металла, который он в последующем так же беспрепятственно выпустил через пост охраны», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, согласно материалам дела, злоумышленники похитили имущество предприятия на сумму более 1 млн. рублей, которое позднее было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что в настоящее время обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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