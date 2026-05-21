В Пензенской области 2-11 июля пройдет молодежный форум «Команда губернатора – 2026»

21.05.2026

Пенза, 21 мая 2026. PenzaNews. Молодежный образовательно-просветительский форум «Команда губернатора – 2026» пройдет на базе парк-отеля «Кленовая роща» в Спасском районе Пензенской области со 2 по 11 июля.

Подать заявку на участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут в период по 7 июня через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России». Ожидается, что мероприятие объединит 300 человек.

«Цель форума — подготовка молодых людей к активному участию в жизни региона и страны, развитие лидерских качеств, управленческих компетенций и навыков проектной деятельности. Полученные знания будут способствовать формированию проектных команд и более активной подаче заявок на грантовые конкурсы различного уровня», — говорится в анонсе мероприятия, размещенном на портале «Молодежь России».

В нем уточняется, что программой предусмотрено пять тематических треков: «История и краеведение», «Безопасность», «Молодежное предпринимательство», «Медиа» и «Волонтерство».


