В Пензе двое молодых людей обвиняются в мошенничестве в отношении пенсионеров Криминал

Пенза, 20 июня 2024. PenzaNews. Двое жителей Мордовии, один из которых несовершеннолетний, обвиняются в Пензе в совершении четырех эпизодов мошенничества в отношении пенсионеров в крупном и значительном размерах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в начале мая прошлого года двое молодых людей, один из которых не достиг совершеннолетия, решили заработать денежные средства путем участия в мошеннической схеме. Получая в ходе переписки в сети интернет сведения об адресах потерпевших, они приезжали на такси в Пензу и Ульяновск, представляясь помощником и водителем следователя, получали от пожилых граждан денежные средства в сумме от 200 тыс. до 800 тыс. рублей. В общей сложности у четырех потерпевших обманным путем они похитили 1 млн. 483 тыс. рублей. Выполняя полученные инструкции организаторов мошеннической схемы, обвиняемые переводили наличные средства на банковские счета третьих лиц, оставив себе 148 тыс. рублей за услуги курьеров», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что жертвами злоумышленников стали женщины в возрасте 72-86 лет, которые стремились помочь родственникам избежать уголовной ответственности за якобы совершенные ДТП.

«В ходе следствия имущественный ущерб возмещен потерпевшим в полном объеме», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.