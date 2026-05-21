Олег Мельниченко подвел итоги дней Пензенской области в Совете Федерации Политика

Москва, 21 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подвел итоги дней региона в Совете Федерации, которые проходили с 18 по 20 мая.

Он отметил, что были представлены значимые для Пензенской области инициативы, которые получили поддержку сенаторов.

В их числе глава региона назвал развитие онкологической помощи.

«Благодаря поддержке Совета Федерации ранее мы реализовали проект, который активно поддержала [спикер верхней палаты российского парламента] Валентина Ивановна Матвиенко. Это лабораторно-диагностический корпус пензенского областного онкодиспансера, который позволяет нам сейчас осуществлять качественную диагностику онкологических заболеваний на ранних стадиях, прежде всего, первой и второй. Но для того чтобы эффективно проводить лечение, нам надо делать следующий шаг. Следующий шаг — это современная хирургия», — сказал губернатор.

Олег Мельниченко уточнил, что инициатива строительства хирургического корпуса онкодиспансера получила одобрение как профильного комитета, так и Совета Федерации в целом, она включена в проект постановления, который планируется принять по итогам дней региона.

Руководитель субъекта федерации также обратил внимание на вопрос ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде, который был поднят в Совете Федерации.

«У нас были достаточно большие запасы складировавшегося в регионе химического оружия. Оно ликвидировано, но накопленный экологический ущерб остался. То есть требуется принятие определенных мер, чтобы ущерб уменьшить», — пояснил он.

Олег Мельниченко отметил, что предложенные регионом меры встретили поддержку сенаторов, как и инициатива по модернизации очистных сооружений в Пензе, а также по опережающему финансированию реконструкции дороги в районе улиц Ерик, Транспортной, Горбатова переулка с переустройством путепровода через железную дорогу.

«Мы ставили вопрос о том, чтобы ускорить работы, потому что проходящая там железная дорога — стратегическое направление. Впервые за постсоветский период мы смогли сделать временную схему движения железнодорожного транспорта, но ее надо выполнять в постоянном варианте, и это реально сделать, есть все технические возможности. Нужно только решение о перераспределении средств с 2027 года на 2026 год, которое позволит нам выполнить работы с опережением на год. В этом вопросе мы тоже нашли поддержку», — констатировал губернатор.

По его словам, область также ждет опережающего финансирования строительства школы в микрорайоне «Лугометрия» города Пензы.

«За период моей работы в регионе мы построили семь школ, преимущественно больших. Среди них — известная школа на 2,5 тыс. мест в микрорайоне «Город Спутник», которая стала крупнейшей в Приволжском федеральном округе», — напомнил Олег Мельниченко.

«Очевидно, что необходимо своевременно строить новые учебные заведения, чтобы избежать ситуации, когда учащимся приходится посещать школы в соседних районах и обучаться во вторую смену. Стоит задача вообще уйти от второй смены, чтобы все дети учились в первую смену, причем в хороших условиях», — обозначил губернатор один из приоритетов.

Он также рассказал о текущих задачах в сфере пензенского здравоохранения.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что за последние 5 лет в районах Пензенской области, построено и введено в эксплуатацию 224 фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории, вместе с тем региональной системе здравоохранения необходимо решить вопрос нехватки медицинских кадров.

«В 2021 году дефицит составлял порядка 845 вакансий, которые надо было заполнять. Сейчас у нас осталось порядка 300, то есть больше половины вакансий мы за этот период укомплектовали и продолжаем эту работу дальше. [...] У нас есть свой медицинский институт Пензенского государственного университета. Мы увеличили целевой набор по подготовке специалистов системы здравоохранения. Сейчас у нас уже свыше 1 тыс. молодых врачей учатся по целевому направлению. То есть в ближайшие 3-4 года, я думаю, мы закроем дефицит медицинских кадров. Эту задачу мы обязательно решим», — цитирует главу региона пресс-служба областного правительства.