Мошенники выманили у жителя Заречного около 1,6 млн. рублей

10:03 | 21.05.2026 | Криминал

Заречный, 21 мая 2026. PenzaNews. Телефонные мошенники выманили у жителя Заречного Пензенской области 1989 года рождения около 1,6 млн. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала мужчине позвонил незнакомец, который сообщил о подозрительной активности по его абонентскому номеру и с целью безопасности предложил назвать код из SMS.

«Затем последовал второй звонок. На этот раз звонивший представился сотрудником Роскомнадзора. Он заявил, что личный кабинет заявителя на портале госуслуг был взломан и с него были открыты банковские счета, используемые для финансирования экстремистской организации. Чтобы обезопасить свои сбережения, злоумышленник убедил гражданина перевести их на разные счета. Следуя указаниям звонившего, потерпевший перевел денежные средства в размере 1 млн. 570 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что спустя время потерпевший осознал обман и обратился в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


