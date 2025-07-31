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Бывший врач городищенской районной больницы предстанет перед судом по обвинению в получении взяток

09:56 | 31.07.2025 | Криминал

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Пенза, 31 июля 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению бывшего врача городищенской районной больницы Пензенской области в совершении двух эпизодов получения взяток завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Бывший врач городищенской районной больницы предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, осенью 2022 года и в начале 2023 года врач городищенской районной больницы по договоренности с коллегой незаконно выписывала и передавала ей рецепты на выдачу в аптеке лекарственного препарата с сильнодействующим веществом, не имея законных оснований для этого. Всего ею выписано 58 таких рецептов. За совершение незаконных действий обвиняемая получила денежные средства в качестве взятки на общую сумму более 46 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что вину в совершении инкриминируемых деяний женщина признала.

«Доказательства, собранные в ходе следствия по уголовному делу, признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.


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