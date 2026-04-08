Житель Пензенской области осужден за публичное оправдание терроризма

Пенза, 8 апреля 2026. PenzaNews. Центральный окружной военный суд признал жителя Пензенской области 1993 года рождения виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что злоумышленник разместил в сети интернет материалы, оправдывающие деятельность запрещенной в Российской Федерации проукраинской террористической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети интернет, на срок 2 года.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.


Читайте также
В Пензе пенсионерка перечислила на «безопасный счет» 2 млн. рублей Житель Сердобского района подвергся вымогательству после отправки интимных фото незнакомцу
В Пачелмском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе мужчина ударил мать деревянным черенком, возбуждено уголовное дело
В Пензе в суд направлено дело об организации проституции и вовлечении в занятие проституцией В Пензенской области за сутки произошло два пожара
