В Пензе возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов электрогазосварщиком, упавшим в горячую воду во время работ на трубопроводе Криминал

Пенза, 8 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензе по факту травмирования работника ресурсоснабжающей организации при проведении работ на трубопроводе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, в марте 2026 года в городе Пензе при устранении повреждений на трубопроводе электрогазосварщик в результате падения в горячую воду получил ожоги, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.