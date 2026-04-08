Житель Пензенской области подозревается в неправомерном обороте средств платежей

Пенза, 8 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 2007 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

«Установлено, что подозреваемый из корыстной заинтересованности приобрел у другого лица банковскую карту с целью последующего незаконного сбыта третьим лицам для осуществления неправомерных операций с денежными средствами», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в тексте.