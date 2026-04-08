19:58:39 Среда, 8 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензенской области подозревается в неправомерном обороте средств платежей

15:13 | 08.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 8 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 2007 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый из корыстной заинтересованности приобрел у другого лица банковскую карту с целью последующего незаконного сбыта третьим лицам для осуществления неправомерных операций с денежными средствами», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в тексте.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама