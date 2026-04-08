19:58:41 Среда, 8 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина после звонка «следователя» передал незнакомцу пакет с 500 тыс. рублей

18:24 | 08.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 8 апреля 2026. PenzaNews. Житель Пензы передал незнакомцу пакет с 500 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за следователя и сообщил, что знакомая мужчины якобы является виновницей ДТП с пострадавшим.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Чтобы избежать заявления в полицию, мошенник потребовал передать деньги на лечение пострадавшего», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина, следуя указаниям злоумышленника, передал пакет с деньгами курьеру, прибывшему к нему в квартиру.

«Только после этого он созвонился со своей знакомой, которая объяснила, что в ДТП она не попадала», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Установлен подозреваемый, причастный к совершению данного преступления. Им оказался житель Пензенского района 1992 года рождения. Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. По его словам, он обнаружил предложение легкого заработка в сети интернет. Полученные денежные средства он перевел на счет, который ему сообщил куратор, оставив себе лишь небольшую часть суммы в качестве вознаграждения за выполнение работы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в пресс-релизе.


Читайте также
В Пензе пенсионерка перечислила на «безопасный счет» 2 млн. рублей Житель Сердобского района подвергся вымогательству после отправки интимных фото незнакомцу
В Пачелмском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе мужчина ударил мать деревянным черенком, возбуждено уголовное дело
В Пензе в суд направлено дело об организации проституции и вовлечении в занятие проституцией В Пензенской области за сутки произошло два пожара
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама