В Пензе мужчина после звонка «следователя» передал незнакомцу пакет с 500 тыс. рублей Криминал

Пенза, 8 апреля 2026. PenzaNews. Житель Пензы передал незнакомцу пакет с 500 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за следователя и сообщил, что знакомая мужчины якобы является виновницей ДТП с пострадавшим.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Чтобы избежать заявления в полицию, мошенник потребовал передать деньги на лечение пострадавшего», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина, следуя указаниям злоумышленника, передал пакет с деньгами курьеру, прибывшему к нему в квартиру.

«Только после этого он созвонился со своей знакомой, которая объяснила, что в ДТП она не попадала», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Установлен подозреваемый, причастный к совершению данного преступления. Им оказался житель Пензенского района 1992 года рождения. Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. По его словам, он обнаружил предложение легкого заработка в сети интернет. Полученные денежные средства он перевел на счет, который ему сообщил куратор, оставив себе лишь небольшую часть суммы в качестве вознаграждения за выполнение работы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в пресс-релизе.