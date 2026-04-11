В Заречном мужчина лишился более 900 тыс. рублей после сообщения о необходимости замены электросчетчиков

Пенза, 11 апреля 2026. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1968 года рождения лишился более 900 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника, который выдал себя за работника энергетической компании, сообщил о необходимости оформления заявки на замену электросчетчиков и под этим предлогом выманил персональные данные.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, выполняя инструкции незнакомца, мужчина нажал на ссылку, пришедшую на телефон, ввел личные данные, после чего назвал поступивший в SMS код.

«Ему поступил еще один звонок от неизвестного в мессенджере, который представился сотрудником силового ведомства. Он сообщил, что ранее заявителю звонили мошенники и они пытаются оформить кредит на его имя. Для сохранения всех накоплений мужчине необходимо было перечислить все денежные средства на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что житель Пензы выполнил все инструкции и перевел неизвестным более 900 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — отмечается в тексте.