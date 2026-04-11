В Заречном мужчина лишился более 900 тыс. рублей после сообщения о необходимости замены электросчетчиков

10:19 | 11.04.2026 | Криминал

Пенза, 11 апреля 2026. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1968 года рождения лишился более 900 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника, который выдал себя за работника энергетической компании, сообщил о необходимости оформления заявки на замену электросчетчиков и под этим предлогом выманил персональные данные.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, выполняя инструкции незнакомца, мужчина нажал на ссылку, пришедшую на телефон, ввел личные данные, после чего назвал поступивший в SMS код.

«Ему поступил еще один звонок от неизвестного в мессенджере, который представился сотрудником силового ведомства. Он сообщил, что ранее заявителю звонили мошенники и они пытаются оформить кредит на его имя. Для сохранения всех накоплений мужчине необходимо было перечислить все денежные средства на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что житель Пензы выполнил все инструкции и перевел неизвестным более 900 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — отмечается в тексте.


Читайте также
Жительница Земетчинского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности Житель Лунинского района осужден за угрозы в адрес судебного пристава-исполнителя
В Пензе мужчина после звонка «следователя» передал незнакомцу пакет с 500 тыс. рублей В Пензе пенсионерка перечислила на «безопасный счет» 2 млн. рублей
Житель Сердобского района подвергся вымогательству после отправки интимных фото незнакомцу В Пачелмском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
