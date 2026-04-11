Житель Пензенской области подозревается в содействии террористической деятельности

Пенза, 11 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1988 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

«Установлено, что подозреваемый, располагая информацией о внесении проукраинского движения в реестр террористических организаций, деятельность которых запрещена в Российской Федерации, посредством сети интернет осуществил несколько денежных переводов для финансирования деятельности ее участников», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом ведомства.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.