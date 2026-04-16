Житель Мокшанского района перевел мошенникам более 1,6 млн. рублей в надежде заработать на бирже

Пенза, 16 апреля 2026. PenzaNews. Житель Мокшанского района Пензенской области 1988 года рождения перевел злоумышленникам более 1,6 млн. рублей в надежде заработать на бирже.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, с предложением о получении дополнительного дохода к нему через мессенджер обратился неизвестный.

«Мужчину предложение заинтересовало, и он согласился. Следуя указаниям собеседника, потерпевший установил специальное приложение и перечислил на счета мошенников более 1,6 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина осознал обман после того, как незнакомец перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.