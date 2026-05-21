В Пензе росгвардейцы задержали женщину, ударившую посетительницу бара бутылкой по голове

16:58 | 21.05.2026 | Происшествия

Пенза, 21 мая 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 24-летнюю женщину, которая ударила посетительницу бара стеклянной бутылкой по голове.

В Пензе росгвардейцы задержали женщину, ударившую посетительницу бара бутылкой по голове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Сигнал тревоги с охраняемого объекта поступил экипажу Росгвардии в начале четвертого часа ночи. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что между двумя посетительницами заведения произошел конфликт на танцполе. По предварительной информации, женщины случайно задели друг друга, после чего между ними возникла словесная перепалка. В ходе конфликта одна из участниц нанесла своей оппонентке удар стеклянной бутылкой по голове. Сотрудники Росгвардии незамедлительно вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. Медики диагностировали у пострадавшей рассечение головы и госпитализировали ее для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемая была задержана и передана полицейским для дальнейшего разбирательства.


