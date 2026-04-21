В Пензе женщина перечислила за снятие порчи более 970 тыс. рублей

09:37 | 21.04.2026 | Криминал

Пенза, 21 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1976 года рождения перевела незнакомке более 970 тыс. рублей за снятие порчи, однако не получила ожидаемого результата и обратилась в полицию.

В Пензе женщина перечислила за снятие порчи более 970 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленница сама связалась с женщиной в соцсети и предложила свои услуги.

«Потерпевшая согласилась, так как решила, что, исходя из личных обстоятельств, ей поможет только этот способ. Следуя инструкциям незнакомки, пензячка в течение года перечисляла денежные средства в счет оплаты услуг», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что всего жительница Пензы перевела неизвестной 973 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре В селе Коповка Вадинского района огонь уничтожил дом
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь Жительница Каменки осуждена за убийство мужа, ее знакомый — за укрывательство преступления
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в кафе Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде
