В Пензе женщина перечислила за снятие порчи более 970 тыс. рублей Криминал

Пенза, 21 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1976 года рождения перевела незнакомке более 970 тыс. рублей за снятие порчи, однако не получила ожидаемого результата и обратилась в полицию.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленница сама связалась с женщиной в соцсети и предложила свои услуги.

«Потерпевшая согласилась, так как решила, что, исходя из личных обстоятельств, ей поможет только этот способ. Следуя инструкциям незнакомки, пензячка в течение года перечисляла денежные средства в счет оплаты услуг», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что всего жительница Пензы перевела неизвестной 973 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.