Подросток из Сердобского района подозревается в вымогательстве

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. 17-летний житель Сердобского района Пензенской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, жертвой преступления стал москвич 2009 года рождения, который познакомился в интернете с девушкой и отправил ей свои интимные фотографии.

«Спустя некоторое время ему написал сообщение неизвестный, представившись сотрудником силового ведомства, и потребовал денежные средства в сумме 5 тыс. рублей за нераспространение пикантных снимков в сети интернет. Заявитель испугался и согласился», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что потерпевший перевел деньги на банковскую карту, предоставленную злоумышленником.

В тексте отмечается, что подозреваемый признал свою вину, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.