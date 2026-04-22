Подросток из Сердобского района подозревается в вымогательстве

10:00 | 22.04.2026 | Криминал

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. 17-летний житель Сердобского района Пензенской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, жертвой преступления стал москвич 2009 года рождения, который познакомился в интернете с девушкой и отправил ей свои интимные фотографии.

«Спустя некоторое время ему написал сообщение неизвестный, представившись сотрудником силового ведомства, и потребовал денежные средства в сумме 5 тыс. рублей за нераспространение пикантных снимков в сети интернет. Заявитель испугался и согласился», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что потерпевший перевел деньги на банковскую карту, предоставленную злоумышленником.

В тексте отмечается, что подозреваемый признал свою вину, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре В селе Коповка Вадинского района огонь уничтожил дом
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь Жительница Каменки осуждена за убийство мужа, ее знакомый — за укрывательство преступления
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в кафе Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде
Все новости
Актуальное

