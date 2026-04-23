Жительница Пензенской области перевела на «безопасный счет» около 1 млн. 250 тыс. рублей Криминал

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Бековского района Пензенской области 1956 года рождения лишилась около 1 млн. 250 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда, сообщила о сбое в системе и необходимости явиться в отделение, после чего выманила код из SMS якобы для записи на прием.

«Через некоторое время женщине позвонил еще один незнакомец, который рассказал о том, что ее личный кабинет на портале госуслуг взломан неизвестными, для того чтобы избежать мошеннических действий, потерпевшей необходимо перечислить имеющиеся у нее накопления на «безопасный счет». Следуя инструкциям звонившего, заявительница осуществила перевод денежных средств в общей сумме около 1 млн. 250 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии жительница Бековского района осознала обман и обратилась в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».