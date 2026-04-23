Жительница Пензенской области перевела на «безопасный счет» около 1 млн. 250 тыс. рублей

09:15 | 23.04.2026 | Криминал

Пенза, 23 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Бековского района Пензенской области 1956 года рождения лишилась около 1 млн. 250 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда, сообщила о сбое в системе и необходимости явиться в отделение, после чего выманила код из SMS якобы для записи на прием.

«Через некоторое время женщине позвонил еще один незнакомец, который рассказал о том, что ее личный кабинет на портале госуслуг взломан неизвестными, для того чтобы избежать мошеннических действий, потерпевшей необходимо перечислить имеющиеся у нее накопления на «безопасный счет». Следуя инструкциям звонившего, заявительница осуществила перевод денежных средств в общей сумме около 1 млн. 250 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии жительница Бековского района осознала обман и обратилась в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
Жительница Белинского района получила условный срок за покушение на дачу взятки полицейскому Жительница Заречного лишилась 300 тыс. рублей после сообщения о замене ключа от домофона
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре В селе Коповка Вадинского района огонь уничтожил дом
В Пензенской области стартовали массовые проверки водителей на состояние опьянения До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь
Все новости
Актуальное

