Жительница Пензы перевела на «безопасный счет» более 5 млн. рублей Криминал

Пенза, 24 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1990 года рождения лишилась более 5 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который запросил ее паспортные данные якобы для установки домофона.

«После этого поступил еще один звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником силовых структур. Девушка сообщила, что на имя заявительницы якобы оформлен кредит на сумму 1,5 млн. рублей и деньги направлены в поддержку экстремистских организаций. Лжесотрудница убедила потерпевшую перевести все имеющиеся у нее сбережения на «безопасный счет» якобы для того, чтобы избежать уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что потерпевшая, следуя инструкциям злоумышленницы, сняла деньги в банке и перечислила их на предоставленные мошенницей счета.

«Сумма ущерба составила 5,1 млн. рублей. После того как неизвестная перестала выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».