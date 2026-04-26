Жительница Пензы через банкомат перевела мошенникам около 3,7 млн. рублей

09:59 | 26.04.2026 | Криминал

Пенза, 26 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1962 года рождения через банкомат перевела мошенникам около 3,7 млн. рублей, пытаясь спасти свои сбережения.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, до этого неизвестный добавил ее в одном из мессенджеров в чат под названием «ЖКХ», где обсуждалась замена дверей подъезда.

«Гражданка в ходе общения согласилась поменять ключи от двери, заказав их в количестве двух штук. Для оформления заказа она предоставила цифровой код из SMS-сообщения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем женщине позвонил злоумышленник под видом «сотрудника Росфинмониторинга», который заявил, что на ее имя оформлены доверенность и заявка на кредит.

«Собеседник порекомендовал гражданке перечислить свои сбережения на «безопасный счет» якобы для того, чтобы спасти деньги», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что, следуя полученным инструкциям, женщина проследовала в банк и через банкомат перевела на чужие счета 3 млн. 685 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — говорится в пресс-релизе.


