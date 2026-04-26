Жительница Пензы через банкомат перевела мошенникам около 3,7 млн. рублей Криминал

Пенза, 26 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1962 года рождения через банкомат перевела мошенникам около 3,7 млн. рублей, пытаясь спасти свои сбережения.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, до этого неизвестный добавил ее в одном из мессенджеров в чат под названием «ЖКХ», где обсуждалась замена дверей подъезда.

«Гражданка в ходе общения согласилась поменять ключи от двери, заказав их в количестве двух штук. Для оформления заказа она предоставила цифровой код из SMS-сообщения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем женщине позвонил злоумышленник под видом «сотрудника Росфинмониторинга», который заявил, что на ее имя оформлены доверенность и заявка на кредит.

«Собеседник порекомендовал гражданке перечислить свои сбережения на «безопасный счет» якобы для того, чтобы спасти деньги», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что, следуя полученным инструкциям, женщина проследовала в банк и через банкомат перевела на чужие счета 3 млн. 685 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — говорится в пресс-релизе.